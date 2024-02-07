Суд отклонил жалобу РУСАДА на решение по иску о взыскании убытков с экс-главы агентства

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение Арбитражного суда Москвы по иску о взыскании убытков с бывшего и. о. агентства Михаила Буханова в размере около 11,6 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

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"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в карточке дела.

Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление РУСАДА 6 февраля 2023 года. 13 июля иск был отклонен. В начале октября Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил апелляцию РУСАДА.