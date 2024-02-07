Fox, Warner Bros. и Disney планируют запустить спортивную стриминговую платформу
Американские медиакомпании Fox, Warner Bros. Discovery и ESPN, принадлежащая The Walt Disney Company, согласовали основные условия нового совместного предприятия (СП) — создания стриминговой платформы для спортивного контента. Компании планируют запустить её осенью 2024 года. Об этом сообщается на сайте Disney.
Каждый из партнёров получит треть СП. Название новой платформы не сообщается. Отмечается, что она объединит ряд телеканалов, включая ESPN, ABC, Fox, TNT, а также стриминговый сервис ESPN+. Кроме того, партнёры планируют запустить подписку на новый стриминг в пакете с сервисами Disney+, Hulu и Max. Её стоимость не уточняется.
Платформа будет агрегировать контент — это «тысячи спортивных мероприятий», включая игры Национальной футбольной лиги (NFL), Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), Главной лиги бейсбола (MLB) и Национальной хоккейной лиги (NHL).
Портал MarketWatch сравнил новое СП с платформой Hulu на момент запуска: тогда она принадлежала ABC, Fox и NBCUniversal.