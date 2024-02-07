Fox, Warner Bros. и Disney планируют запустить спортивную стриминговую платформу

Американские медиакомпании Fox, Warner Bros. Discovery и ESPN, принадлежащая The Walt Disney Company, согласовали основные условия нового совместного предприятия (СП) — создания стриминговой платформы для спортивного контента. Компании планируют запустить её осенью 2024 года. Об этом сообщается на сайте Disney.

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Каждый из партнёров получит треть СП. Название новой платформы не сообщается. Отмечается, что она объединит ряд телеканалов, включая ESPN, ABC, Fox, TNT, а также стриминговый сервис ESPN+. Кроме того, партнёры планируют запустить подписку на новый стриминг в пакете с сервисами Disney+, Hulu и Max. Её стоимость не уточняется.

Платформа будет агрегировать контент — это «тысячи спортивных мероприятий», включая игры Национальной футбольной лиги (NFL), Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), Главной лиги бейсбола (MLB) и Национальной хоккейной лиги (NHL).