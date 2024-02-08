Китай подтвердил участие своих спортсменов в проводимых в этом году в России соревнованиях, в том числе и в «Играх будущего». Об этом заявил сегодня помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, пишет РИА Новости Спорт.

По его словам, сторонами были положительно оценены итоги сотрудничества в сфере культуры и спорта в 2022-2023 годах.

«Китайская сторона подтвердила участие своих спортсменов в «Играх будущего» в Казани и других спортивных турнирах, которые Россия будет проводить в текущем году», – заметил Юрий Ушаков.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 260 команд и более 2000 спортсменов из разных стран. Они будут состязаться в 21 инновационной дисциплине: 16 в основной и пять – в расширенной программе.