Губерниев: «Не зря я цитировал Оле Бузовой Карлсона»

В своем сообщении Губерниев вспомнил о скандале с телеведущей Ольгой Бузовой — комментатор довел девушку до слез фразой «Вы перестали пить коньяк по утрам?». Тогда Губерниев попытался загладить ситуацию — он заявил, что эта фраза была взята из книги «Малыш и Карлсон».