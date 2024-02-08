Губерниев: «Не зря я цитировал Оле Бузовой Карлсона»
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сыронизировал по поводу фамилии американского журналиста Такера Карлсона.
В своем сообщении Губерниев вспомнил о скандале с телеведущей Ольгой Бузовой — комментатор довел девушку до слез фразой «Вы перестали пить коньяк по утрам?». Тогда Губерниев попытался загладить ситуацию — он заявил, что эта фраза была взята из книги «Малыш и Карлсон».
«Да, ребята… Не зря я цитировал Оле Бузовой Карлсона… Ох, не зря…», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Такер Карлсон — американский журналист, который ранее прилетел в Россию, чтобы записать интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
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