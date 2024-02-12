Медведев обратился к Квяту, показавшему футболку с их совместным фото

Известный российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему приятелю, бывшему гонщику Формулы-1 Даниилу Квяту. 11 февраля у Медведева был день рождения. Квят по этому случаю показал фото с Медведевым на своей футболке. На снимке спортсмены стоят на пляже с голым торсом и кокосом в руках.