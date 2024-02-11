Игроки «Крыльев» извинились за разбитый автомобиль участника СВО

«Прежде всего мы хотим отметить, что подобное поведение считаем недопустимым и не соответствующим ценностям Академии. В ближайшее время будут проведены необходимые воспитательные мероприятия с участием всех наших воспитанников.



Мы сделаем все возможное, чтобы неприятный инцидент был исчерпан в кратчайшие сроки, а на первый план вновь вышли спортивные результаты Академии и происходящее на футбольном поле», — говорится в сообщении.