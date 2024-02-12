Чемпион мира готов принимать допинг, чтобы участвовать в альтернативной Олимпиаде

«Внесу полную ясность: деньги играют огромную роль. Приз в 1,6 млн австралийских долларов (около $1 млн) сложно игнорировать.



При этом я хочу, чтобы меня окружали хорошие врачи и медицинская поддержка. Хочу сделать все правильно, используя методичный и научный подход, и убедиться, что какие-либо добавки не скажутся негативно в долгосрочной перспективе, — сказал Магнуссен.