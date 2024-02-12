Боксер Кевин Джонсон рассказал о коллекции футболок с Путиным
Получивший гражданство РФ боксер Кевин Джонсон рассказал, что у него 12 футболок, связанных с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает РИА Новости, спортсмен признался, что является большим фанатом российского лидера.
Джонсон отметил, что регулярно ходит в футболках с президентом на различные мероприятия и пресс-конференции.
«После того как я получил российское гражданство, стал чувствовать себя так хорошо, как никогда раньше. Это мой второй день рождения», — добавил он.
Напомним, что боксер из США получил гражданство 9 января — соответствующий указ подписал Путин.
Всего в активе 44-летнего спортсмена 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 закончились победой, 22 поражениями, два — ничьей.
Ранее Джонсон заявил, что в вопросе отмены отстранения российских атлетов от международных соревнований следует довериться Путину. Американец считает, что проблема связана с политикой и решить ее можно только сверху.