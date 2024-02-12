Российский боец ММА Умар Нурмагомедов в резкой форме отреагировал на высказывания президента Аргентины Хавьера Милея о мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Милей на днях побывал в Израиле с трехдневным визитом. Сразу же после приземления он заявил о переносе посольства Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим, затем призвал снести мечеть Аль-Акса, одну из наиболее почитаемых святынь ислама.

«Дебил», — высказался о действиях главы Аргентины Нурмагомедов.

В активе бойца - 16 побед в ММА и ни одного поражения. В ближайшее время он планирует встретиться с Бекзатом Альмаханом из Казахстана. Поединок пройдет в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.