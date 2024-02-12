Более 400 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил россиянами закрыто без обвинений
Более 400 допинговых дел против российских спортсменов закрыто без обвинений.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на ARD и конфиденциальный отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA).
На основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории было зарегистрировано 834 возможных нарушения антидопинговых правил, 409 из них были закрыты без каких-либо санкций.
По 145 случаям возможных нарушений расследование продолжается.
В ноябре 2023 года в отчете WADA сообщалось, что решения были вынесены по 282 делам.
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