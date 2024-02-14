В Дагестане для поиска пропавшей спортсменки подключили авиацию

— Постоянно интересуюсь, как продвигаются поиски нашей 22 летней спортсменки Анны Цомартовой. Держу связь с руководством МЧС, МВД, ФСБ.



В настоящее время в поисковых мероприятиях участвуют около 150 человек. Ищут на земле, под водой и с воздуха. В помощь спасателям и водолазам задействована авиация. Пока, к сожалению, без результата. Но не теряем надежды. Продолжаем искать, — написал Меняйло в Telegram канале.