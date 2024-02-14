В Дагестане для поиска пропавшей спортсменки подключили авиацию

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло рассказал, как продвигаются поиски пропавшей спортсменки Анны Цомартовой.
Ранее Telegram канал Baza сообщил, что 22 летняя студентка ростовского юридического вуза Цомартова приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. Девушка потерпела поражение впервые за 10 лет. После соревнований она оставила телефон дома и пропала. Камеры видеонаблюдения в последний раз заметили спортсменку на берегу Каспийского моря.
— Постоянно интересуюсь, как продвигаются поиски нашей 22 летней спортсменки Анны Цомартовой. Держу связь с руководством МЧС, МВД, ФСБ.
В настоящее время в поисковых мероприятиях участвуют около 150 человек. Ищут на земле, под водой и с воздуха. В помощь спасателям и водолазам задействована авиация. Пока, к сожалению, без результата. Но не теряем надежды. Продолжаем искать, — написал Меняйло в Telegram канале.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении бойца по тайскому боксу.