Смену гражданства дочери Тутберидзе объяснили

«Диана Дэвис родилась не в России. У нее сложная ситуация со слухом, нужные ей аппараты производятся только в одной стране мира. Ситуация специфическая. Когда они обратились к нам, мы решили пойти навстречу. Все, что связано с ее жизнью, связано не с Россией, она не жила здесь», — заявил Сихарулидзе.