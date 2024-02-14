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Игрока "Спартака" Промеса приговорили к шести годам тюрьмы

Суд Амстердама признал виновным футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюрьмы, сообщают нидерландские СМИ.

Игрока "Спартака" Промеса приговорили к шести годам тюрьмы
© Российская Газета

Ранее в прессе появлялась информация, согласно которой Промесу грозило до девяти лет лишения свободы за участие к контрабанде наркотиков весом в 1370 кг. Такой срок запросила для Квинси прокуратура Нидерландов на заседании суда.

Сам Промес на заседании не присутствовал, а прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции. Сейчас хавбек находится на зимних сборах "Спартака" в Эмиратах. Представители футболиста продолжают заявлять, что их клиент ни в чем не виновен.

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