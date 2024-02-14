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МВД России объявило в розыск экс-футболиста Евгения Савина

Согласно базе розыска МВД России, бывший футболист и блогер Евгений Савин был объявлен в уголовный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

МВД России объявило в розыск экс-футболиста Евгения Савина
© РИА Новости

При этом в базе данных МВД нет информации о том, по какой именно статье разыскивается Савин.

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«Савин Евгений Леонидович. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе МВД.

Напомним, что в сентябре 2023 года на Савина уже заводили уголовное дело из-за его интервью Ксении Собчак, в котором блогер раскритиковал действия российских властей. Тогда же футболиста предложили внести в список иноагентов, но безрезультатно.

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