МВД России объявило в розыск экс-футболиста Евгения Савина

Согласно базе розыска МВД России, бывший футболист и блогер Евгений Савин был объявлен в уголовный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в базе данных МВД нет информации о том, по какой именно статье разыскивается Савин.

«Савин Евгений Леонидович. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе МВД.