$91.43+0.2397.81-0.38
Войти в почту

Гаврилов о реабилитации после инсульта: «Сейчас нахожусь дома. Состояние все еще тяжелое»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал «Матч ТВ», что восстанавливается после инсульта дома, его состояние остается тяжелым.

Гаврилов рассказал о реабилитации после инсульта
© Матч ТВ

В мае 2023 года Гаврилов перенес инсульт и был прооперирован. После выписки из больницы 70 летний экс футболист проходит реабилитацию и периодически посещает восстановительные процедуры.

— Здоровье нормально, креплюсь. Сейчас нахожусь дома. Состояние все еще тяжелое, — сказал Гаврилов «Матч ТВ».

Гаврилов дважды становился чемпионом СССР — в составе московских «Динамо» и «Спартака». Со сборной СССР Гаврилов завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 1980 в Москве.

Около спорта
Юрий Гаврилов
Динамо
Спартак