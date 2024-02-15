Гаврилов рассказал о реабилитации после инсульта

Гаврилов о реабилитации после инсульта: «Сейчас нахожусь дома. Состояние все еще тяжелое»
Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал «Матч ТВ», что восстанавливается после инсульта дома, его состояние остается тяжелым.
В мае 2023 года Гаврилов перенес инсульт и был прооперирован. После выписки из больницы 70 летний экс футболист проходит реабилитацию и периодически посещает восстановительные процедуры.
— Здоровье нормально, креплюсь. Сейчас нахожусь дома. Состояние все еще тяжелое, — сказал Гаврилов «Матч ТВ».
Гаврилов дважды становился чемпионом СССР — в составе московских «Динамо» и «Спартака». Со сборной СССР Гаврилов завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 1980 в Москве.
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