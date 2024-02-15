Гаврилов рассказал о реабилитации после инсульта

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал «Матч ТВ», что восстанавливается после инсульта дома, его состояние остается тяжелым.

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В мае 2023 года Гаврилов перенес инсульт и был прооперирован. После выписки из больницы 70 летний экс футболист проходит реабилитацию и периодически посещает восстановительные процедуры.

— Здоровье нормально, креплюсь. Сейчас нахожусь дома. Состояние все еще тяжелое, — сказал Гаврилов «Матч ТВ».