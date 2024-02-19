Олимпийский чемпион рассказал о счастливых грязных носках на Играх в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд рассказал в интервью РИА Новости, что надевал одни и те же грязные носки на свои победные заезды во время Игр-2014 в Сочи.

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«Со сноубордом не спал, я только надевал одни и те же носки на оба старта, где выиграл золото, потому что считал их счастливыми. Да, у меня были только грязные носки, ничего другого я не делал», — заявил спортсмен.

Уайлд родился в штате Вашингтон. Он выступал 11 сезонов за сборную США, но решил сменить гражданство на российское после того, как женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной. 21 декабря 2012 года он дебютировал на этапах Кубка мира за сборную России.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Уайлд завоевал две золотые медали. В 2022 году Уайлд добавил в копилку олимпийскую бронзу. Сразу после Игр он объявил о завершении карьеры.