Теннисист из США рассказал, как его ограбил полицейский в Москве в 2006 году
Теннисист Энди Роддик, бывшая первая ракетка мира, рассказал в соцсети Х, что некий милиционер отнял у него $300 в 2006 году.
Теннисист пояснил, что инцидент произошел, когда он приехал в Москву на Кубок Девиса.
«Правдивая история. Он [милиционер] подошел и спросил, сколько у меня наличных денег. Я ответил, что $300. Он просто сказал: «Отдай их мне или сядешь в тюрьму», — заявил Роддик.
Спортсмен заметил, что заплатил и сотрудник правоохранительных органов отошел от него. Он добавил, что мужчина не проявлял никаких эмоций, общался по-деловому.
41-летний американец подчеркнул, что с тех пор больше не приезжал в Москву.
Напомним, что в 2006 году в Москве прошел этап Кубка Дэвиса. Россияне победили со счетом 3–2, Роддик проиграл оба своих одиночных матча — Марату Сафину и Дмитрию Турсунову.