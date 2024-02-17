Теннисист из США рассказал, как его ограбил полицейский в Москве

Теннисист Энди Роддик, бывшая первая ракетка мира, рассказал в соцсети Х, что некий милиционер отнял у него $300 в 2006 году.

Теннисист пояснил, что инцидент произошел, когда он приехал в Москву на Кубок Девиса.

«Правдивая история. Он [милиционер] подошел и спросил, сколько у меня наличных денег. Я ответил, что $300. Он просто сказал: «Отдай их мне или сядешь в тюрьму», — заявил Роддик.

Спортсмен заметил, что заплатил и сотрудник правоохранительных органов отошел от него. Он добавил, что мужчина не проявлял никаких эмоций, общался по-деловому.

41-летний американец подчеркнул, что с тех пор больше не приезжал в Москву.