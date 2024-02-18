Дзюба спрятался в мусорном баке от Егор Крида в шоу «Прятки»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба спрятался в мусорном баке от певца Егора Крида в шоу «Прятки» на СТС.

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Российский форвард принял участие в первом выпуске шоу, где он должен был спрятаться от Егора Крида. Этот выпуск шоу был записан в заброшенном Дворце культуры моряков в Санкт-Петербурге.

Дзюба решил спрятаться в мусорном баке и объяснил свой выбор так: «План очень простой: Егор Крид ласковый, нежный, добрый мальчик, который вряд ли захочет марать ручки. А мы готовы на все ради победы». В итоге певец не сумел за отведённое время найти футболиста.