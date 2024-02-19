Поющие фигуристки: кто из звезд спорта захватывает шоу-бизнес

Звезды российского фигурного катания Алина Загитова и Александра Трусова начали захват шоу-бизнеса, выпустив ряд музыкальных треков. Их примеру решила последовать и дисквалифицированная скандальным решением спортивного арбитража Камила Валиева, пишет «Комсомольская правда».

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, ее результаты на ОИ в Пекине аннулированы, а сборная РФ лишена командного золота соревнования.

Камила Валиева после решения CAS решила попробовать себя в совершенно другой сфере и записала дуэт с популярной певицей MIA BOYKA. К выходу трека также планируется выпустить серию детских настольных игр и мини-приложение. Премьера песни состоится в день рождения Камилы 26 апреля.

В стремлении пробовать что-то новое Валиеву поддержала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, отметив, что фигуристка – «талантливая девочка».

«У нее есть голос! У многих наших фигуристок есть голос. Уверена, у нее все получится», - заявила Тарасова изданию «Спорт-Экспресс».

При этом уже как минимум две фигуристки, помимо Камилы Валиевой, начали покорять российский шоу-бизнес. В частности, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова спела с Zivert. А серебряный призер зимних игр в Пекине Александра Трусова выпустила уже две композиции: «Два крыла» и «Я не кукла».

Однако Загитова пока не выпустила ни одной студийной записи, а Трусова собрала за последний месяц чуть более 7 тысяч прослушиваний, при том, что у популярных артистов этот показатель составляет 4-5 миллионов, напоминает газета.