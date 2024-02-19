Министр спорта РФ оценил мотивацию лучших атлетов страны в условиях санкций

Министр спорта России Олег Матыцин оценил мотивацию лучших атлетов страны в условиях международных санкций. Его слова приводит ТАСС.

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По его словам, спортсмены не испытывают проблем, что доказали их результаты на Спартакиаде-2024.

«Лыжник Александр Большунов стал пятикратным чемпионом Спартакиады. Результат фигуристки Аделии Петросян больше чем на 25 баллов превышает результат победительницы финала Гран-при по фигурному катанию этого сезона», — отметил Матыцин.

Ранее биатлонист Евгений Сидоров сравнил Спартакиаду с чемпионатом мира. По его словам, российский старт не сможет заменить международный.