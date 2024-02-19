Об осужденном за наркотики легионере «Спартака» снимут сериал

По словам продюсера компании Яаапа Шнайдера, их чрезвычайно заинтересовала биография игрока. «Изучение мотивов, стоящих за его действиями, и их влияния на его жизнь и карьеру, а также увлекательный взгляд на тонкую грань между успехом и упадком», — заявил он. Съемки планируется начать в 2025 году, а реальные события в сериале будут дополнены вымышленными элементами.