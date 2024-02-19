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Об осужденном за наркотики легионере «Спартака» снимут сериал

Компания Horizon Film снимет мини-сериал, основанный на биографии нидерландского форварда «Спартака» Квинси Промеса, осужденного за наркотики. Об этом сообщает AD.

Об осужденном за наркотики легионере «Спартака» снимут сериал
© Lenta.ru

По словам продюсера компании Яаапа Шнайдера, их чрезвычайно заинтересовала биография игрока. «Изучение мотивов, стоящих за его действиями, и их влияния на его жизнь и карьеру, а также увлекательный взгляд на тонкую грань между успехом и упадком», — заявил он. Съемки планируется начать в 2025 году, а реальные события в сериале будут дополнены вымышленными элементами.

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Ранее стало известно, что осужденный в Нидерландах Промес объявлен в международный розыск. 14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

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