$92.41-0.1499.49+0.14
Войти в почту

Осужденный во Франции болельщик Косов вернулся в Россию

Фанат «Спартака» Павел Косов, задержанный в 2018 году и осужденый на 10 лет за беспорядки во время Евро-2016 во Франции вернулся в Россию, сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Осужденный во Франции болельщик Косов вернулся в Россию
© www.championat.com

Напомним, фанат «Спартака» Павел Косов был задержан в Германии и переведён во французскую тюрьму по делу о массовых беспорядках на Евро-2016. Россиянин долго находился под следствием. Первое время ему не были предъявлены обвинения и предоставлены улики (фото и видео), подтверждающие участие Косова в нападении на английского болельщика. К заключённому не допускали адвоката, переводили его из камеры в камеру. В конечном итоге суд всё-таки состоялся, обвинения были выдвинуты, и Косов получил тюремный срок.

Недавно Косов был досрочно освобождён из французской тюрьмы.

Гранат заявил, что хотел бы видеть Кокорина в футболке сборной России

Около спорта
Илья Никульников
Павел Косов
СБОРНАЯ РОССИИ
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости