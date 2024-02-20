Российские паралимпийцы получат 42 квоты для участия в Играх-2024 в плавании

«В адрес ПКР было направлено уведомление от комитета по плаванию МПК о выделении 42 индивидуальных квот на участие в Паралимпийских играх в Париже для российских пловцов – по 21 для мужчин и женщин.



Количество было определено по результатам выступления спортсменов на соревнованиях, включенных в рейтинг-лист МПК, в том числе проводимых на территории РФ в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», чемпионатов России и всероссийских соревнований.



Квоты предоставляются при условии, что индивидуальные спортсмены будут соответствовать требованиям положения о нейтральных спортсменах и вспомогательном персонале», – рассказал Рожков.