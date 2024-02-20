Чернышенко проинспектировал спортивные объекты перед стартом «Игр будущего», комиссия высоко оценила готовность площадок к соревнованиям
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыл фиджитал центр в Казани перед началом «Игр будущего» и проверил готовность спортивных объектов к соревнованиям.
Чернышенко совместно с министром спорта России Олегом Матыциным, министром спорта Республики Татарстан Владимиром Леоновым и ректором Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ) Рафисом Бургановым изучили возможности нового фиджитал центра, который был построен на базе учебного заведения, а также обсудил его работу и новые учебные программы.
— Мы находимся в важном историческом моменте. Завтра в Казани откроются первые в истории человечества «Игры будущего». Это совершенно новый формат соревнований, который по указу президента Владимира Путина проводится и в нашей стране. Но движение фиджитал уже вовсю шагает по планете. Практически во всех субъектах России организованы федерации, и, что самое интересное, уже в 63 странах мира открыты представительства этого движения.
Кафедра информационных систем, технологий и киберспорта, которая теперь станет кафедрой фиджитал, будет готовить специалистов, работающих над созданием методологических стандартов для развития еще более гармоничного человека. Ребята здесь осваивают, например, тактический бой в компьютерных программах, разработанных у нас в стране, и тут же с помощью лазертага отрабатывают это в реальных условиях. Либо соревнуются в российском футбольном симуляторе, который разрабатывается при поддержке Газпрома, а затем показывают мастерство на реальной площадке. Сочетание физического и виртуального миров дает новые преимущества, чтобы ребята еще более быстро и динамично совершенствовались, — заявил Чернышенко, слова которого приводятся в релизе организаторов.
Фиджитал центр — это спортивная площадка, представляющая собой единое пространство для занятия классическими и цифровыми видами спорта. На территории Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма создана вся необходимая инфраструктура для проведения тренировок и турниров по фиджитал спорту: поле для мини футбола, площадка для стритбола и зона воркаута, а также диджитал пространство с компьютерным залом, зоной игровых консолей и виртуальной реальности.
— Приятно, что Поволжский государственный университет стал одной из площадок по развитию фиджитал спорта. Это взгляд в будущее. Мы говорим о формировании методической, научной базы для развития нового направления, вида спорта. Студенты имеют возможность развивать свои спортивные навыки в фиджитал центре, что, в свою очередь, способствует формированию гармоничной личности. Министерство спорта Российской Федерации активно развивает фиджитал спорт и обеспечивает необходимые условия для тренировочного и соревновательного процесса спортсменов, — отметил Матыцин.
Чернышенко проинспектировал объекты, на которых будут проводиться фиджитал соревнования: площадку в IT парке, где пройдет турнир по дисциплине «Мир танков», и ледовую арену, где уже стартовал турнир «Лига Ставок фиджитал хоккей». Кроме этого, вице премьер осмотрел Дворец единоборств «Ак Барс», экстрим парк «УРАМ», где пройдут соревнования по фиджитал BMX и виртуальной велогонке, а также Казанскую академию тенниса (три дисциплины трехмерного тактического боя) и площадку для фиджитал баскетбола.
В осмотре также участвовали первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров и руководитель администрации главы Республики Татарстан Азгат Сафаров. Комиссия высоко оценила готовность площадок к проведению соревнований.
«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдет церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.