Чернышенко проинспектировал спортивные объекты перед стартом «Игр будущего»

— Мы находимся в важном историческом моменте. Завтра в Казани откроются первые в истории человечества «Игры будущего». Это совершенно новый формат соревнований, который по указу президента Владимира Путина проводится и в нашей стране. Но движение фиджитал уже вовсю шагает по планете. Практически во всех субъектах России организованы федерации, и, что самое интересное, уже в 63 странах мира открыты представительства этого движения.



Кафедра информационных систем, технологий и киберспорта, которая теперь станет кафедрой фиджитал, будет готовить специалистов, работающих над созданием методологических стандартов для развития еще более гармоничного человека. Ребята здесь осваивают, например, тактический бой в компьютерных программах, разработанных у нас в стране, и тут же с помощью лазертага отрабатывают это в реальных условиях. Либо соревнуются в российском футбольном симуляторе, который разрабатывается при поддержке Газпрома, а затем показывают мастерство на реальной площадке. Сочетание физического и виртуального миров дает новые преимущества, чтобы ребята еще более быстро и динамично совершенствовались, — заявил Чернышенко, слова которого приводятся в релизе организаторов.