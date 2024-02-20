Российский спорт недосчитается нескольких миллиардов из-за нелегальных букмекеров

«К пандемии в 2020 году мы подошли с показателем около 10% нелегальных букмекеров. Но в пандемию спортивные события были отменены, и это стало всплеском для нелегальных букмекеров, которые стали использовать «синтетические» (то есть, созданные генератором случайных чисел) события, и для онлайн-казино.



С 10% мы вновь откатились к 30-40% от легального рынка.



В 2023 году целевые отчисления на спорт от всей отрасли составили 13,5 миллиарда рублей. С 1 января 2024 года целевые отчисления увеличены с 1,5% до 2%. Мы прогнозируем (со всего рынка) не менее 18-20 миллиардов рублей отчислений», – сообщил Красовский.