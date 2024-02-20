МОК и WADA выступили против альтернативной Олимпиады с допингом.

«На данном мероприятии не будут соблюдаться принципы честной игры и не будет демонстрироваться спортивное мастерство. Более того, эти Игры потенциально опасны для здоровья участников, поскольку спортсмены неизбежно будут пытаться выйти за пределы здоровья.



Мы призываем организаторов и спонсоров этого мероприятия приложить свои организационные и финансовые усилия для поддержания Олимпийского движения, чтобы создать равные условия для всех спортсменов во всем мире с использованием улучшенных технологий», – заявил президент CIFP и бывший член Медицинской комиссии МОК доктор Джено Камути.