Матыцин назвал условие участия россиян в международных соревнованиях

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что равные права для всех спортсменов станут условием участия россиян в международных турнирах.

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С 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани проходят «Игры будущего». Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных объектах в Казани и Сочи.

— Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников говорил, что наших спортсменов допустят на чемпионат мира. Можно сказать, что лед потихоньку трогается в правильном направлении?

— Дело не в том, трогается лед или трещит. Дело в том, что мы продолжаем сохранять диалог с международными федерациями. Они понимают, что без участия российских спортсменов теряется зрелищность. И на трибунах теряется интерес, и у спортсменов, потому что конкуренция не является реальной. И цена медалей, которые завоевываются на чемпионатах мира, если там не присутствуют российские спортсмены, становится ниже. Мы надеемся, что в ближайшее время большинство международных федераций примет решение о допуске наших спортсменов.

И, конечно, главным условием нашего участия являются равные права, которые не должны нарушаться никакими регламентами или требованиями, никакие декларации не должны стать барьером для участия российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.