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Роднина: Президент Путин своих не бросает

Роднина объяснила, почему Валиева сидела рядом с Путиным на открытии «Игр будущего»

В ходе интервью для «Матч ТВ» трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о широкой поддержке отстраненной из-за допинга фигуристки Камилы Валиевой не только со стороны президента России Владимира Путина, но и всей страны.

Церемония открытия «Игр будущего» в Казани, прошедшая 21 февраля, оказалась важным моментом, когда Валиева сидела рядом с Путиным.

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Решением Спортивного арбитражного суда (CAS), принятым 29 января, Валиева была признана виновной в использовании допинга и дисквалифицирована на четыре года. Это означает, что до декабря 2025 года она не может участвовать в соревнованиях.

В результате лишения золотых медалей чемпионата России и чемпионата Европы, а также дисквалификации с Олимпийских игр в Пекине, где Валиева завоевала золото в составе российской команды, она лишилась этой медали, а команде присудили бронзу.

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