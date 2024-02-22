Роднина: Президент Путин своих не бросает
В ходе интервью для «Матч ТВ» трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о широкой поддержке отстраненной из-за допинга фигуристки Камилы Валиевой не только со стороны президента России Владимира Путина, но и всей страны.
Церемония открытия «Игр будущего» в Казани, прошедшая 21 февраля, оказалась важным моментом, когда Валиева сидела рядом с Путиным.
Решением Спортивного арбитражного суда (CAS), принятым 29 января, Валиева была признана виновной в использовании допинга и дисквалифицирована на четыре года. Это означает, что до декабря 2025 года она не может участвовать в соревнованиях.
В результате лишения золотых медалей чемпионата России и чемпионата Европы, а также дисквалификации с Олимпийских игр в Пекине, где Валиева завоевала золото в составе российской команды, она лишилась этой медали, а команде присудили бронзу.