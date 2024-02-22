Первому обвиняемому по «закону Родченкова» в США вынесли приговор

Врач из США Эрик Лира приговорен к 3 месяцам тюрьмы за распространение допинга.

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Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью Йорка.

Лира стал первым в истории обвиняемым по «закону Родченкова».

Ранее врач признался, что передавал запрещенные вещества нигерийскому спринтеру Дивайну Одудуру и его соотечественнице бегунье Блессинг Окагбаре перед Олимпиадой в Токио.

После освобождения Лира год проведет под надзором, а также должен будет выплатить штраф в размере 16,4 тысячи долларов.