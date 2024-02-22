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Дмитрий Медведев: «Спорт – это бизнес, политика и в ряде случаев преступность. Это нужно иметь в виду, когда мы решаем, участвуем или не участвуем в мероприятиях»

Дмитрий Медведев заявил, что мировой спорт находится в кризисе.

Дмитрий Медведев заявил, что мировой спорт находится в кризисе
© РИА Новости

«Очевидно абсолютно, что международный спорт находится в кризисе. Вообще профессиональный спорт сегодня абсолютно не соответствует заветам Пьера де Кубертена.

Спорт – это бизнес, спорт – это политика и спорт в ряде случаев – это преступность. И это тоже нужно иметь в виду, когда мы принимаем решения, участвуем или не участвуем в тех или иных мероприятиях.

Но страдают те, кто посвятил свою жизнь спорту, – наши спортсмены. И, действительно, их очень жаль.

Когда все вернется в нормальное русло, я не знаю. Потому что впереди великих заветов отцов-основателей международной спортивной жизни идет политика. Но это же абсолютно очевидно», – сказал зампред Совбеза РФ Медведев.

Около спорта
Пьер де Кубертен
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