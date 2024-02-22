Медведев: мировой спорт находится в кризисе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил ситуацию с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Lenta.ru

«Знаете, в этой ситуации, конечно, мне очень жаль наших профессионалов, спортсменов. Они всю жизнь этому посвятили, готовились, их этого праздника лишили. И это абсолютно паскудная история, которая характеризует нравы, царящие в Международном олимпийском комитете и в международных спортивных структурах», — рассказал Медведев. Чемпионат.com