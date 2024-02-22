Болельщик Косов рассказал о самом тяжелом периоде в тюрьме

Российский болельщик московского «Спартака» Павел Косов, осужденный за участие в беспорядках во время чемпионата Европы 2016 года, в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ» рассказал о своем пребывании во французской тюрьме.
Во вторник Косов вернулся в Россию после отбывания тюремного заключения во Франции.
— Как вы там [в тюрьме] следили за новостями, за «Спартаком»?
— Я был в России, наверное, когда еще Массимо Каррера был в «Спартаке». За клубом по возможности следил. За мировыми новостями следил по ТВ, благо телевизор был в камере. Французский новостной канал довольно подробно освещал новости с российских Telegram каналов, показывал, что происходит в России, Москве. Французский я постепенно освоил. Могу общаться более менее на бытовом уровне.
В пандемию стали появляться заболевшие. Сделали этаж карантина в одном из корпусов. Были закрыты все активити, тренажерный зал, библиотека. Ты выходил на прогулку и назад. Более ничего. Там ты мог повисеть на турнире и брусьях, а остальное все было закрыто.
— С кем подружились?
— С русскоговорящими. Был один русский парень. С ним поддерживаю отношения, связь. Он освободился за год до меня. Но он житель Франции. С 15 лет он там живет. С итальянцем поддерживаю отношения, с марокканцем, были еще грузины русскоговорящие.
— Когда было тяжелее всего?
— После суда, наверное, после приговора. Тут и пандемия, и приговор. Что делать дальше? Подавать апелляцию или не подавать? Сколько ждать, чтобы подать на УДО? Этот период после приговора, несколько месяцев, до перевода из СИЗО в сторону централа, лагеря, этот период с декабря до весны 2021 года было тяжело, — рассказал Косов в эфире «Матч ТВ».
В июне 2016 года во время чемпионата Европы в Марселе произошла драка с участием российских и английских болельщиков. Косов был задержан в 2018 году в Германии и впоследствии депортирован в Марсель, где ему было предъявлено обвинение. В 2020 году суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. 16 февраля стало известно, что Косов освобожден условно досрочно.
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