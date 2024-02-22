Журова рассказала, как американский бобслеист сломал дверь на ОИ в Сочи

«Ещё один спортсмен (американский бобслеист Джонни Куин – прим. «Чемпионата») выломал дверь в ванной, потому что не знал, в какую сторону она открывается.



Для таких случаев, когда случаются повреждения по вине проживающих, национальная делегация оставляет на одного спортсмена депозит в 5000 долларов. Если спортсмены ничего не сломали, не повредили, не украли, депозит потом возвращается. Если же повреждения были, тогда компенсация происходит с депозита», — сказала Журова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.