Экс‑глава IIHF оценил церемонию открытия «Игр будущего»

— Церемония открытия «Игр будущего» произвела на меня большое впечатление. Просто великолепное технологическое шоу! Мир меняется. Молодежь хочет по другому подходить к спорту. Компьютерные игры и киберспорт находятся на подъеме. Идея фиджитал игр заключается в том, чтобы привлечь молодых людей к физической активности, не только сидя перед компьютером или играя со своим мобильным телефоном. На данный момент есть большой интерес со стороны многих стран присоединиться к мировому сообществу фиджитал игр. А также есть много стран, желающих организовать следующие «Игры будущего». Потенциал у них, несомненно, большой! Россия делает первый и очень важный шаг! — сказал Фазель «Матч ТВ».