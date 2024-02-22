Экс‑глава IIHF оценил церемонию открытия «Игр будущего»

«Россия делает первый и очень важный шаг! Церемония открытия «Игр будущего» произвела большое впечатление» — экс‑глава IIHF Фазель
Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» заявил, что в вопросе проведения «Игр будущего» Россия делает первый и очень важный шаг.
«Игры будущего» проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных объектах в Казани и Сочи. В «Играх будущего» принимают участие спортсмены из более чем 100 стран.
— Церемония открытия «Игр будущего» произвела на меня большое впечатление. Просто великолепное технологическое шоу! Мир меняется. Молодежь хочет по другому подходить к спорту. Компьютерные игры и киберспорт находятся на подъеме. Идея фиджитал игр заключается в том, чтобы привлечь молодых людей к физической активности, не только сидя перед компьютером или играя со своим мобильным телефоном. На данный момент есть большой интерес со стороны многих стран присоединиться к мировому сообществу фиджитал игр. А также есть много стран, желающих организовать следующие «Игры будущего». Потенциал у них, несомненно, большой! Россия делает первый и очень важный шаг! — сказал Фазель «Матч ТВ».
В церемонии открытия игр, которое продолжалось около 1 часа 40 минут, приняли участие президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент республики Сербской Милорад Додик, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Также на церемонии присутствовали фигуристка Камила Валиева, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, экс футболист сборной России Андрей Аршавин.