ОКР предупредил спортсменов о нарушении законов России из-за МОК

В Олимпийском комитете России (ОКР) высказались об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Игры-2024. Заявление приводится в Telegram.

© Lenta.ru

В ОКР отметили, что МОК может ввести дополнительные ограничения, чтобы минимизировать количество россиян на Олимпиаде.

«При этом согласие даже с текущими требованиями "соответствия" может привести к нарушению российского законодательства», — предупредили спортсменов в организации.

В декабре 2023-го МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.