CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановлении членства в МОК

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о приостановлении членства в МОК .

«Комиссия CAS отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что Исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости или пропорциональности», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой CAS.

Также отмечается, что ОКР имеет право в течение 30 дней обжаловать это решение.

Напомним, 12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) наложил временное отстранение на ОКР от членства в организации. Причиной стало включение представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав организации. Данное решение означает, что ОКР больше не сможет функционировать в качестве национального олимпийского комитета.