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CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на временное отстранение, наложенное МОК. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу суда.

CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства
© РИА Новости

По данным агентства, 12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов Запорожья, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

«Ответственная комиссия CAS отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности и равенства», — пояснили в пресс-службе.

В суде пояснили, что вынесенное решение подлежит проверке на конфиденциальность. Это означает, уточнили в CAS, что стороны могут потребовать, чтобы мотивировочная часть или определенная информация, содержащаяся в ней, оставались конфиденциальными.

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