В Олимпийском комитете России заявили о беспрецедентной дискриминации

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить олимпийской команде России принять участие в летних Играх 2024 года в Париже.

"Данное решение CAS - еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, достигла в преддверии Игр невиданных масштабов", - говорится в пресс-релизе.

2 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.