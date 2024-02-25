Чернышенко: восемь стран изъявили желание провести Игры будущего

"Было видно, что Россия формирует будущее, Россия задает тренды будущего, которое мы создаем уже сейчас, - сказал Чернышенко. - Сейчас экватор соревнований, 3-го числа будет церемония закрытия. Есть позитивная реакция самих спортсменов, они признали формат, в основе которого лежит принцип гармоничного развитого человека. Мы видим огромный интерес: две тысячи спортсменов приехали из 107 стран мира. Игры вызывают неподдельный интерес прежде всего у молодежи, спортивной общественности. Движение уже шагает по планете. Уже 63 страны занимаются движением фиджитал, проводят соревнования. Уже создана международная федерация. Восемь стран изъявили свое намерение побороться за право провести Игры будущего, они учатся, перенимают опыт".