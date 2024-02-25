Матыцин: ждем финального решения МОК по участию россиян в ОИ-2024
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что ведомство ожидает финального решения МОК по участию российских спортсменов в Играх-2024. Об этом пишет «Матч ТВ».
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минспорта и ОКР сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Играх в Париже.
«Ждем финального решения МОК и финальных рекомендаций по участию наших спортсменов», — пояснил Матыцин.
Министр отметил, что после получения данных от МОК, спортивные функционеры примут решение. При этом, добавил он, ключевым будет соблюдение прав и интересов российских спортсменов и тренеров, а также базовых принципов олимпийской хартии.
В декабре 2023-го МОК разрешил, при соблюдении ряда жестких условий, допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024.