Матыцин: ждем финального решения МОК по участию россиян в ОИ-2024

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что ведомство ожидает финального решения МОК по участию российских спортсменов в Играх-2024. Об этом пишет «Матч ТВ».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минспорта и ОКР сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Играх в Париже.

«Ждем финального решения МОК и финальных рекомендаций по участию наших спортсменов», — пояснил Матыцин.

Министр отметил, что после получения данных от МОК, спортивные функционеры примут решение. При этом, добавил он, ключевым будет соблюдение прав и интересов российских спортсменов и тренеров, а также базовых принципов олимпийской хартии.