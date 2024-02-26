Боксеру Кевину Джонсону подарили квартиру в Самаре
Боксер Кевин Джонсон, который недавно получил российский паспорт, стал обладателем квартиры в Самаре.
«Все знают, что Самара – это мое место, я говорил об этом, когда я только приехал сюда. Это то же самое, что у меня дома в Америке. Многие меня спрашивают: «Почему?» Потому что в Америке я живу спокойной жизнью, у меня мало соседей, я не живу в гуще людей, я не люблю большие города», – поделился спортсмен.
По его словам, в ближайшее время он планирует обустроить новое жилище. Говоря о дальнейших планах, Джонсон отметил, что еще не принял конкретного решения.
«Я могу заниматься тренировками. Тренировать детей боксировать, быть личным наставником. Я могу заниматься всем. Я не из ленивых людей», – подчеркнул боксер в беседе с «Известиями».
Ранее боксер рассказал, что для паспорта выбрал отчество Владимирович, в честь российского президента.