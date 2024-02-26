«Все знают, что Самара – это мое место, я говорил об этом, когда я только приехал сюда. Это то же самое, что у меня дома в Америке. Многие меня спрашивают: «Почему?» Потому что в Америке я живу спокойной жизнью, у меня мало соседей, я не живу в гуще людей, я не люблю большие города», – поделился спортсмен.