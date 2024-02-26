Путин подписал закон о денежном вознаграждении спортсменов, состоящих на госслужбе

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, разрешающий спортсменам, состоящим на государственной или военной службе, заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений. Об этом сообщает портал правовой информации.

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До этого по законодательству РФ служащие Вооружённых сил РФ, ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, занимающеюся спортом высших достижений, не могли получать дополнительные вознаграждения, призовые и командировочные от Министерства спорта РФ.