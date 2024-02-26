Лавров прокомментировал действия руководителей МОК

Действующие руководители МОК и федераций погружают мировое спортивное движение в кризис, рассказал на заседании Наблюдательного совета МГИМО глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

По мнению министра, международному спортивному движению потребуются специалисты, которые смогут разработать механизмы его стабилизации, вывода из кризиса.

Лавров заметил, что особого внимания заслуживают усилия по адаптации российских спортсменов-олимпийцев к новым реалиям.