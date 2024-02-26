Монсон отметил роль БРИКС на мировой арене

Многополярный мир возможен благодаря связям России, Бразилии, Индии, ЮАР и Китая, заметил боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Видеоролик с фрагментом интервью РЕН ТВ опубликовал в своем Telegram-канале.

По данным телеканала, Монсон рассказал о роли БРИКС на мировой арене на полях Форума по многополярности, проходящего в понедельник, 26 февраля, в Москве.

Боец отметил, что США по-прежнему вмешиваются в любые происходящие на планете события. Если лидеры стран отказываются выполнять волю Вашингтона, то Соединенные Штаты вводят санкции, а в некоторых случаях — войска.

По его словам, многие люди на Земле недовольны такой ситуацией: «они просыпаются и понимают, что есть другие варианты».

Напомним, что Джефф Монсон несколько лет назад переехал в Россию из США, получил гражданство, в сентябре 2023 года стал депутатом башкирского Курултая. В 2024 году он вошел в «команду Владимира Путина» на президентских выборах.