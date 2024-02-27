Российские пловцы приняли участие в передаче флага Игр БРИКС

Победители прошлых Игр БРИКС пловцы Евгения Чикунова и Георгий Глазунов приняли участие в передачи флага состязаний. Об этом сообщает сайт Всероссийской федерации плавания.

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Передача флага прошла на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках тематического дня, посвященного спорту. Посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетуку передал флаг министру спорта РФ Олегу Матыцину.

Отметим, в павильоне «Спорт для каждого» в этот день проходили встречи со знаменитыми спортсменами и тренерами. Побеседовать с участниками выставки «Россия» приехали Евгений Рылов и Евгения Чикунова.