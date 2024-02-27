Холдинг VK ведет переговоры о покупке digital-прав на показ Олимпиады-2024.

© Sports.ru

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телевидении, в крупной IT-компании и в самом холдинге.

По информации источников, оператор спортивных прав «Телеспорт Групп» во главе с Петром Макаренко вышел с предложением к холдингу VK по digital-правам на Олимпиаду еще в 2023 году. Сообщается, что стороны близки к договоренности.

«Первый канал» и канал «Россия 1» Олимпиаду-2024 транслировать не будут, сообщили два источника РБК на медиарынке.

Источники, близкие к «Матч ТВ», рассказали, что канал по поводу трансляции Игр пока не определился. Еще один собеседник утверждает, что руководство канала «ждет финального решения от Министерства спорта и Олимпийского комитета России с позицией по участию спортсменов из России, после чего будет принимать решение».