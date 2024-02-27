Джефф Монсон объяснил, чем его привлекает жизнь в России

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рад, что принял решение стать россиянином. Как сообщает ТАСС, он признался, что Россия привлекает его добрыми людьми и «русской душой».

Спортсмен отметил, что в США у него было многое и там же осталась часть его семьи.

«Но там не было всего того, что я нашел в России. Это и добрые, гостеприимные люди, и русская душа», — заявил Монсон.

Как сообщает «КП», боец также рассказал, что в США у него был дом, две машины и много денег, однако в действительности он не был доволен своей жизнью.

«Здесь я счастлив. Потому что у России есть душа. Это очень важно. Спасибо большое!», — поделился чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.