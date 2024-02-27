Роднина высказалась против трансляции ОИ-2024 в России

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы, заявила, что федеральные каналы не должны транслировать Олимпийские игры в Париже. Об этом пишет Sport24.

Парламентарий пояснила, что на Играх не будут представлены российские спортсмены.

«Эта Олимпиада не для наших спортсменов. За кем там следить?», — задала риторический вопрос Роднина.

По ее мнению, те россияне, которым интересна Олимпиада, смогут посмотреть ее в интернете.