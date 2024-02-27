Стала известна реакция жертвы Алвеса после приговора суда

«Они наконец-то поверили мне. Для меня это личная победа», – сказала Санс в своей социальной сети и показала неприличный жест.

Ранее стало известно, что Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. В январе бразильцу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее Алвесу несколько раз отказывали во временном освобождении под залог.