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Стала известна реакция жертвы Дани Алвеса после приговора суда

Джоана Санс, которая является жертвой бывшего футболиста Дани Алвеса, прокомментировала вынесенный приговор суда.

Стала известна реакция жертвы Алвеса после приговора суда
© globallookpress.com

«Они наконец-то поверили мне. Для меня это личная победа», – сказала Санс в своей социальной сети и показала неприличный жест.

Ранее стало известно, что Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. В январе бразильцу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее Алвесу несколько раз отказывали во временном освобождении под залог.

Бразильский защитник сыграл за «Барселону» 408 матчей. В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз становился чемпионом Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, четыре раза выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок страны. Со сборной Бразилии защитник по два раза выиграл Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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