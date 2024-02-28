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Журова о допуске до Олимпиады-2024: «Как только появятся реальные списки россиян, начнется давление на Макрона, кто-то захочет устроить бойкот»

Депутат Светлана Журова высказалась о допуске россиян до Олимпиады-2024.

Журова высказалась о допуске россиян до Олимпиады-2024
© Sports.ru

Ранее помощник Владимира Путина Игорь Левитин сообщил, что президент поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России дать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

«Я думаю, что президент хочет подытожить все требования, которые выдвигались со стороны МОК и международных федераций, потому что они на разных этапах были разные – кто-то одни критерии допуска выставлял, кто-то другие, причем до сих пор пока никого не согласовали.

Окончательного списка допущенных до Олимпийских игр россиян из МОК еще никто не присылал, конкретика отсутствует. И пока нет никакой конкретики, никакой реакции из недружественных стран нет.

Поверьте мне, как только появятся какие-либо реальные списки с количеством участников, их именами и фамилиями, тут же начнется давление на Макрона, кто-то захочет устроить бойкот. Но пока это все безосновательно», – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте.

Около спорта
Игорь Левитин
Светлана Журова
Владимир Путин
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