Журова высказалась о допуске россиян до Олимпиады-2024

«Я думаю, что президент хочет подытожить все требования, которые выдвигались со стороны МОК и международных федераций, потому что они на разных этапах были разные – кто-то одни критерии допуска выставлял, кто-то другие, причем до сих пор пока никого не согласовали.



Окончательного списка допущенных до Олимпийских игр россиян из МОК еще никто не присылал, конкретика отсутствует. И пока нет никакой конкретики, никакой реакции из недружественных стран нет.



Поверьте мне, как только появятся какие-либо реальные списки с количеством участников, их именами и фамилиями, тут же начнется давление на Макрона, кто-то захочет устроить бойкот. Но пока это все безосновательно», – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте.